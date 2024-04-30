عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق وسط وشمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ207 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات على حي الزيتون في مدينة غزة وعلى المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات ومدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 30.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال القطاع، ومخيمي البريج والمغازي وسطه وأحياء تل الهوى والشيخ عجلين والزيتون بمدينة غزة، بينما قصفت زوارقه الحربية ميناء الصيادين غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 34488 شهيداً، و77643 جريحاً.

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