دلالات الرد الإيراني على العدوان الصهيوني في ندوة لجمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية واتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان “من الصبر الإستراتيجي إلى المواجهة المباشرة ودلالات الرد الإيراني على العدوان الصهيوني” شارك فيها باحثون وكتاب وأدباء.

الندوة افتتحها عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدكتور جهاد بكفلوني معرفاً بالمحاور المطروحة وبالمشاركين والفكرة الأساسية التي تكشف المواقف الحرجة التي يعيشها الكيان الصهيوني بعد طوفان الأقصى وحرب غزة ورد إيران.

رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية الدكتور محمد البحيصي أشار من جانبه إلى التفاؤل الفكري والثقافي مع الأحداث المفصلية والإستراتيجية التي تمر بها منطقتنا، ولاسيما بعد ملحمة طوفان الأقصى وما تبعها من تداعيات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت البحيصي إلى توحد الفعل المقاوم في مختلف الجهات في هذه الملحمة التاريخية، انطلاقاً من غزة وفلسطين وصولاً إلى الرد الإيراني الرادع الذي سمي بالوعد الصادق.

وبين الدكتور الباحث إبراهيم علوش أن الندوة تأتي كنوع من الدعم والمساندة الثقافية في الرد على العدو الصهيوني، وهذا يؤكد أهمية الموقف الذي فجره عمل عدواني في دمشق فقامت إيران بالدفاع وصار العدو الصهيوني بحالة دفاعية وضعته تحت ضغوط كثير من الدول.

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الباحث عارف عرفات فرأى أن الرد الإيراني على الكياني الصهيوني هو ردع إستراتيجي، دعم محور المقاومة المرتبط بسورية وإيران والأحزاب المقاومة كلها التي تشكل منظومة الردع للكيان الصهيوني، وتستدعي العمل أكثر في الميدان الثقافي والسياسي والاقتصادي، ولا سيما أنه هذا الرد أنهى هيمنة الكيان الصهيوني الذي هزم في غزة برغم كل ممارسات القتل والغدر التي يستخدمها.

الباحث إبراهيم أبو ليل الذي أدار الندوة رأى أن عملية طوفان الأقصى فتحت جبهات أخرى إضافة إلى جبهة المواجهة في قطاع غزة ودول مختلفة تمثل محور المقاومة، وجاء الرد الإيراني على العدوان ليشكل قوة ردع جديدة للكيان الصهيوني.

وقال رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني في تصريح لسانا إن رد إيران على الكيان الصهيوني هو أمر طبيعي لأن إيران هي ركن أساسي في محور المقاومة لكنه بين للعالم زيف الهيمنة الصهيونية وفتح عليها بابا لم تكن تتوقعه.

محمد خالد الخضر

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