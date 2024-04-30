إصابة عدة أشخاص بعملية طعن شمال شرق العاصمة البريطانية

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم إصابة عدد من الأشخاص، بينهم عنصران من صفوفها شمال شرق العاصمة لندن.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن الشرطة قولها في بيان: إن أحد الأشخاص طعن أربعة أشخاص بالقرب من محطة مترو الأنفاق، موضحة أنه تم القبض عليه.

ودعت الشرطة إلى اتباع تعليماتها، فيما ذكرت هيئة النقل في لندن أن محطة ترو أنفاق هينو لندن أغلقت بسبب الحادث.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي المشتبه به وهو يلوح بسكين طويل ، بالقرب من محطة مترو الأنفاق قبيل إلقاء القبض عليه.

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