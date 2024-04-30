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العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

2024-04-30

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على منزل في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، كما أغار ليلاً على بلدة الجبين ملحقاً أضراراً بالمنازل والسيارات والممتلكات.

وفجر اليوم قصف العدو الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي للعدو حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، إضافة إلى إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط والقرى المتاخمة.

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