بسبب الظروف الجوية السائدة.. فصل التغذية الكهربائية عن مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب

حلب-سانا

أدت الظروف الجوية السائدة في البلاد اليوم إلى فصل التغذية الكهربائية عن المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب.

وأوضح مدير الشركة العامة للكهرباء بحلب المهندس باسل قواص في تصريح لمراسل سانا أن الظروف الجوية السائدة أدت إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي بعد ظهر اليوم عن محافظة حلب ومن ثم عودته بكميات محدودة ما أدى لفصل التغذية الكهربائية عن المدينة الصناعية بالشيخ نجار ويتم العمل على زيادة الكميات الواردة لإعادة التغذية إليها خلال الساعات القادمة.

قصي رزوق

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