المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلونا بالأسلحة المناسبة مباني يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة”.

كما نفذت المقاومة هجوماً نارياً مركزاً على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية.

واستهدف رجال المقاومة تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم ومستوطنة شتولا.

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