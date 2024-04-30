المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلونا بالأسلحة المناسبة مباني يتموضع بها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة”.
كما نفذت المقاومة هجوماً نارياً مركزاً على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
واستهدف رجال المقاومة تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم ومستوطنة شتولا.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency