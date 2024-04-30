عروض راقصة في احتفالية يوم الرقص العالمي بطرطوس

طرطوس-سانا

استضافت خشبة المسرح القومي بطرطوس احتفالية يوم الرقص العالمي التي أحيتها كل من “فرقة سلام للرقص المسرحي” و”استديو توازن” بعروض ولوحات راقصة من الرقص الشعبي التراثي والرقص المعاصر.

مؤسس فرقة سلام المدرب هاني حسن أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن حفل اليوم يقدم فيه 20 راقصاً وراقصة لوحات من التراث السوري ورقصات من ثقافات بعض الشعوب الأخرى، بالإضافة إلى لوحات الرقص التعبيري التي تعتمد على حركات الجسد مع موسيقا كلاسيكية، لافتاً إلى أن الفرقة تأسست عام 2019 معتبراً يوم الرقص العالمي عيد ميلاد يقدم فيه الراقصون من مختلف أنحاء العالم هوية فن يوازي في حضوره ومكانته باقي الفنون الأخرى.

بدورها أوضحت مديرة المسرح القومي بطرطوس غادة عيسى أن وجود شباب يهتم ويثبت وجوده في عالم المسرح الراقص بالمحافظة ويعمل بكل طاقاته ضمن إمكانيات محدودة يجعلنا أمام مسؤولية أكبر لتقديم كل الدعم له للوصول بهذا الفن كباقي الفنون إلى العالمية.

الشابة أليسا عبيدين وهي طالبة في الصف الثاني الثانوي تقول: إن وجودها ضمن فريق استديو توازن وهي بمرحلة الطفولة أتاح لها فرصة تعلم ومتابعة مشوار رقص الباليه والرقص المعاصر، وتجده من أصعب أنواع الفنون كونه يعتمد على حركات الجسد واللياقة وتعابير الوجه لإيصال رسالته الفنية.

ووجد الشاب علي شعبان من فرقة سلام وهو طالب كلية الهندسة قسم الميكانيك أن الرقص التراثي يشكل هوية الشعوب وجزءا من ذاكرتها لا بد من أن يبقى ورأى في يوم الرقص العالمي تخليداً للغة الجسد وتعبيراً عن طاقات كامنة بداخلنا يترجمها الفنان الراقص بإيماءات جسدية أمام الجمهور كما يترجم الكاتب قصته بكلمات وكما يرسم الفنان التشكيلي لوحاته بالألوان، معتبراً تشجيع الجمهور من أهم خطوات نجاح فن الرقص للارتقاء به وصولاً إلى فن عصري متكامل.

فاطمة حسين

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