الصين تجدد رفضها التدخل في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان رفض بلاده بشدة موافقة الولايات المتحدة على حزمة المساعدات العسكرية الموجهة إلى تايوان لكونها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الصين وأمنها.

وخلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الخارجية الصينية وفي تعليقه على سؤال حول توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية تحتوي على مواد سلبية عن الصين لتصبح قانوناً قال لين: “إن هذه الحزمة تشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وترسل إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان”.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلات إعلامية قال فيها إن الولايات المتحدة رأت أدلة على محاولات صينية “للتأثير والتدخل” في الانتخابات العامة الأمريكية أوضح لين أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو مبدأ أساسي للدبلوماسية الصينية ويتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إلقاء التهم على الصين لتحويل

الانتباه والعمل على استقرار العلاقة بين الصين والولايات المتحدة.

وحول التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في غزة أعرب لين عن الشعور بالصدمة العميقة لما حملته هذه التقارير مديناً بشدة مرتكبي هذه الفظائع.

وأضاف: لقد أصبحت الآن مساحات شاسعة من غزة تحت الأنقاض ويعاني أكثر من مليون مدني من اليأس على حافة الموت ما يشكل انتهاكاً للضمير الأخلاقي للإنسانية ويدوس على الجانب الأساسي من العدالة الدولية.