طلاب جامعة كولومبيا يتعهدون بالدفاع عن خيامهم واحتجاجاتهم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

تعهد طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية بالدفاع عن خيامهم المنصوبة في الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في نيويورك، ومواصلة احتجاجاتهم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من تهديد الجامعة بفصلهم واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمي الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية تأكيدهم على أن تحركاتهم سلمية تستهدف الحكومة الإسرائيلية وتطالب بمحاكمتها بسبب جرائمها خلال العدوان على غزة.

ودعت إحدى مجموعات الطلاب المتظاهرين إلى التجمع “لحماية المخيّم” قبل الموعد النهائي المحدد في وقت لاحق اليوم لإزالة الخيام.

وأشار ممثلو الجامعة إلى فشل محادثات بدؤوها منذ الأسبوع الماضي مع منظمي الاحتجاجات لإخلاء الخيم، لافتين إلى أن الجامعة عرضت تسريع مراجعة مقترحات الطلاب لسحب استثمارات مع جامعات الكيان الصهيوني وتحسين الشفافية.

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