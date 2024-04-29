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بسبب الأحوال الجوية السائدة… إدارة الموانئ تتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة

2024-04-29

اللاذقية-سانا

أكد مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد علي أحمد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في ظل الأحوال الجوية السائدة في البلاد حالياً دون وجود أي معوقات.

وقال العميد أحمد: إنه “مع إطلاق التحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس المقبلة تم أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة كافة استعداداً للعاصفة وما يرافقها من رياح وأمطار غزيرة”، مشيراً إلى أن كوادر الموانئ على أهبة الاستعداد للتدخل ضمن الإمكانيات المتوافرة.

وأضاف: إنه تم تنبيه أصحاب الزوارق الصغيرة والفلوكات للالتحاق بالموانئ الرئيسية بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها، مع تحذير الصيادين من الدخول إلى عمق البحر حفاظاً على السلامة العامة، والتقيد بالإجراءات والتعليمات الناظمة لذلك.

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