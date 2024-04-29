المهندس عرنوس يطلب من جميع الجهات العامة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر نتيجة الظروف الجوية الحالية

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم تعميماً طلب فيه من جميع الجهات العامة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر اللازمة والكافية لحماية الممتلكات والأرواح وتفادي أي خسائر نتيجة الظروف الجوية الحالية، والتعامل مع ذلك بمنتهى الكفاءة والمهنية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تحول دون وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية والشمالية الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الشديدة التي سوف تؤثر على المنطقة خلال هذا الأسبوع.

كما حذرت المديرية من تشكل السيول وحدوث فيضانات في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة بسبب غزارة الهطول المطري في معظم المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن العواصف الرعدية وزخات البرد المرافقة للهطول المطري أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية أيضاً من الرياح النشطة التي تتجاوز سرعتها 75 كم/سا خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية يومي الإثنين والثلاثاء.

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