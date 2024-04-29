إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لتقانة المعلومات

دمشق-سانا

أقرت لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة خلال اجتماعها في وزارة التنمية الإدارية اليوم، الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لتقانة المعلومات، بعد مناقشته وإقراره والأخذ بملاحظات اللجنة عليه.

وعرض الاجتماع الذي ترأسه وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أهمية اعتماد الهيكل التنظيمي في هيئة تقانة المعلومات، التي أحدثت سنة 2023 كبديل للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية، ووافقت على إضافة مديرية المتابعة إلى إدارة الرقابة على جهات القطاع الاقتصادي.

كما درست اللجنة طلب وزارة التربية إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية في الوزارة، بما يتماشى مع مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وإجراء تعديل على تسمية مركز الخلايا الجذعية لدى مستشفى الأطفال، لتصبح تسميته المركز الوطني للخلايا الجذعية “حياة”.

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