مسؤولة أممية: نحو200 موظف إنساني قضوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

جنيف-سانا

أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاخ أن 200 موظف إنساني قضوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو ما يمثل رقماً قياسياً في عدد الضحايا من هؤلاء الموظفين.

وأضافت كاخ خلال كلمة لها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم نقلتها وكالة نوفوستي: إن “الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”، مشيرة إلى أنه “يجب العمل أيضاً على تفادي موجة من الأمراض المنتشرة في غزة”.

وشددت كاخ على ضرورة العمل على إنشاء دولة فلسطينية كضرورة إنسانية، مؤكدة أنه “يجب العمل على منح الفلسطينيين حقوقهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

ولا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي مستمراً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مخلفاً عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات أممية.

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