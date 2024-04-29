أجنحة الشام تقيم مؤتمرها السنوي مع وكلائها في داخل سورية وخارجها

دمشق-سانا

أقامت شركة أجنحة الشام للطيران مؤتمرها السنوي مع وكلائها في محطاتها الخارجية والداخلية، بهدف تقييم العمل واطلاع الوكلاء على الخطة المستقبلية وذلك في فندق غولدن مزة.

وفي تصريح صحفي أوضح مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة في الشركة الدكتور أسامة ساطع أن الغاية من المؤتمر تحسين سير العمل وتطوير عمل الشركة بشكل عام، وإيجاد حلول للصعوبات التي قد تعترض سير العمل، بما يجعل رحلات المسافرين أكثر يسراً وسهولة.

وبين ساطع أن الشركة تعمل على فتح محطات جديدة أهمها تونس والجزائر ونيودلهي في الهند إضافة لمحطات أخرى، لافتاً إلى تأثير العقوبات الجائرة التي فرضت على سورية على قطاع الطيران فيها، ومنها أجنحة الشام.

وكيل أجنحة الشام في العراق والبصرة والنجف كرار شمسه أشار إلى أن العراق من الوجهات الأساسية للشركة، منوهاً بالدعم الذي تقدمه وبالتسهيلات التي تمنحها الحكومة السورية وخاصة للعراقيين ما أسهم بحدوث قفزة كبيرة في أعداد المسافرين من العراق، لافتاً إلى أن الشركة بصدد تنفيذ 20 رحلة أسبوعياً إلى العراق وزيادة معدل الرحلات السنوية بنسبة 25 بالمئة.

وأشارت وكيلة وممثلة الشركة في تونس مروة سيك سالم إلى أن العمل جار على تطوير برنامج النقل الذي يلعب دورا مهما في النهوض بالعلاقات بين سورية وتونس، لافتة إلى أن الشركة تعمل منذ 6 أشهر على فتح وتطوير خط مباشر من تونس إلى سورية، بمعدل رحلة أو رحلتين أسبوعياً.

من جانبه وكيل الشركة في روسيا أليكسي مالا ري فيتش بين أنه يتم تنفيذ رحلة للشركة أسبوعياً مساء كل أربعاء من موسكو إلى سورية ما يشكل جسراً يسهل سفر المواطنين بين البلدين، منوها بأهمية المؤتمر كونه يسمح بتعارف وكلاء الشركة والمديرين على بعضهم وتبادل الأفكار بين المحطات.

بدوره الوكيل العام ومدير محطة الشركة في أرمينيا فاتشه بيلبوسيان تحدث عن خط الطيران الذي يربط يريفان بسورية والذي يمتد تاريخه إلى 70 سنة، وخاصة مع وجود جالية سورية كبيرة في أرمينيا، مؤكداً استمرار المساعي لتطوير العمل وخاصة مع تنامي العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.

وسيتخلل المؤتمر الذي يستمر ليومين اجتماعات (بي تو بي) مع كل الأقسام المعنية في الشركة، وتكريم الأوائل ممن حققوا أعلى إنجاز خلال العام الجاري.

مهران معلا

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