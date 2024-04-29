28 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 28 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ206 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، ورفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 25، بينهم 5 أطفال و10 نساء.

وشن طيران الاحتلال غارات عدة على مخيم النصيرات وسط القطاع، مستهدفاً منزلا وأراضي زراعية، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، كما قصف منازل غرب منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34488 شهيداً و77643 جريحاً.

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