كنعاني: المظاهرات في الجامعات الأمريكية تظهر عمق كراهية الشعوب لجرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية من مظاهرات للطلاب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يظهر عمق كراهية الشعوب تجاه جرائم الكيان الصهيوني وصحوة الرأي العام العالمي حيال القضية الفلسطينية.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم والذي عقد في معرض إكسبو 2024 على أرض المعارض في العاصمة طهران: “إن الرأي العام والمفكرين الأحرار في العالم لن يسمحوا في استمرار جرائم الإبادة الصهيونية”.

وشدد كنعاني على أنه لا يمكن لسياسة القمع أن تكمم أفواه المناهضين لجرائم الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية لا تقبل إطلاقاً السلوك العنيف والعسكري في أجواء الجامعات الأمريكية وتجاهل مطالب الطلاب فيها.

وأضاف كنعاني: “إن الحكومة الأمريكية تجاهلت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال منح الضوء الأخضر للشرطة بالتعامل بعنف مع الطلاب وقمعهم في جامعاتهم، مبيناً أنه على العالم أجمع أن يهتم بتلك الأصوات والمطالبات الطلابية ووقف الجرائم الصهيونية”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف أمس القمع الذي يمارسه الغرب بحق الطلاب الجامعيين والأساتذة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بالفضيحة لأولئك الذين يتشدقون بحرية التعبير.

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