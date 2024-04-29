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خط معفى من التقنين الكهربائي لعقاري السويداء يضمن بقاء الصرافات بالخدمة

2024-04-29

السويداء-سانا

وضع فرع المصرف العقاري بالسويداء اليوم خطاً معفى من التقنين الكهربائي بالخدمة، لضمان تأدية الخدمة للمواطنين خلال ساعات الدوام الرسمي واستمرار عمل الصرافات الآلية على مدار الساعة، وذلك بحسب مدير الفرع يوسف حسن.

وبين حسن في تصريح لمراسل سانا أن الخط الذي تم إنجازه بإشراف فرع الشركة العامة للكهرباء بالسويداء يكتسب أهمية لتخديم زبائن المصرف، بمن فيهم الموطنة رواتبهم ومعاشاتهم فيه والذين يتجاوز عددهم 35 ألف مواطن.

وأوضح حسن أنه ستتم إعادة توزيع مواقع الصرافات الآلية الموضوعة بمدينة السويداء، بما يخدم الاستفادة من الخط المعفى من التقنين بالحد الأقصى.

عمر الطويل

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