استشهاد 19 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على مدينة رفح

القدس المحتلة-سانا

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب آخرون الليلة الماضية، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل عدة في مدينة رفح وحي الجنينة شرقها ومخيم الشابورة وسطها، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينياً وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34454 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77575 آخرين.

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