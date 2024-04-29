(مأساة بائع الدبس الفقير)… مسرحية لتربية طرطوس في مسابقة يوم المسرح العالمي

طرطوس-سانا

تشارك دائرة المسرح المدرسي في مديرية التربية بمحافظة طرطوس في مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية بمسرحية “مأساة بائع الدبس الفقير” عن نص للكاتب سعد الله ونوس.

وبينت رئيسة دائرة المسرح المدرسي بوزارة التربية ريم شالاتي في تصريح لمراسلة سانا أن المسابقة التي تقيمها الوزارة منذ خمس سنوات بمناسبة اليوم العالمي للمسرح انطلقت هذا العام من محافظة دمشق تحت عنوان “مسرح سوري” تقدم فيها عروض لكتاب ومسرحيين سوريين بهدف تعريف الناشئة على أعلام هذا المسرح، مضيفة: إن فريق دائرة المسرح المدرسي في مديريات التربية بالمحافظات يقوم باختيار النصوص وإعدادها بشكل يتناسب مع الأهداف التربوية وطبيعة النص وعدد الطلاب المشاركين فيه ليصار بعد نحو شهرين لإجراء حفل مركزي تعلن فيه النتائج للأعمال الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى.

بدوره لفت مدير التربية بالمحافظة علي شحود إلى أن هدف المنظومة التربوية يتعدى الجانب التعليمي والتدريسي ويشمل الجوانب الاجتماعية والفنية بشكل عام من خلال اكتشاف مواهب الطلاب وتفعيل حضورها وتنميتها عبر إقامة الأنشطة والمسابقات بشكل مستمر.

المدربة في دائرة المسرح المدرسي بمديرية تربية طرطوس ومخرجة العمل بنان حمود أشارت إلى إعادة إعداد وصياغة النص وفقاً للهدف والغاية التربوية منه ليكون مناسباً للمشاركة بهذه المسابقة، لافتة إلى أنه يحمل طابعاً اجتماعياً يؤديه ثمانية طلاب من مختلف المراحل التعليمية بعضهم يشارك للمرة الأولى، وتتخلل مشاهد العمل التمثيلية عبارات من النص ذاته كفواصل تعريفية تقدمها جوقة من المشاركين.

واعتبر عدد من المشاركين بالعرض المسرحي وهم جاد زغيبي ومحمود حسن ووليم زيدان أن فكرة النص القائمة على تقديم حالة اجتماعية تمثل ضغوط الحياة اليومية وما يرافقها من أحداث وتقديم ذلك بلغة سليمة فصحى في مسابقة خاصة بالمسرح له أهمية خاصة تجعلنا نصبح أكثر إصراراً على التمسك بدور المسرح ورسالته الاجتماعية الإنسانية التوعوية الهادفة.

فاطمة حسين

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