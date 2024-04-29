52 لوحة فنية في ملتقى فن تشكيلي بغاليري البيت الأزرق

دمشق-سانا

تضمن ملتقى غاليري البيت الأزرق الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة تقلا الثقافية للفن التشكيلي 25 لوحة لـ 8 فنانين أبرزت جمال دمشق في عيون فنانيها.

وقال الفنان التشكيلي يعقوب ابراهيم: إن من الرائع تناول موضوع عن دمشق من داخل بيت دمشقي، لذلك اختار أن تمثل لوحاته المرأة الدمشقية المعطاءة كعطاء الغوطة ونهر بردى.

بينما قال عميد كلية الفنون الجميلة والفنان التشكيلي الدكتور فؤاد دحدوح: من خلال مشاركتي وجدت تجربتين، الأولى لأشخاص متقدمين في العمر غلبت عليهم الخبرة والتجربة الثانية لأشخاص في بداية مسيرتهم ولديهم بذرة إبداع عظيمة.

وعن الفرق بين النور والظلام أشارت الفنانة التشكيلية مايا زكزك إلى أنها حاولت في لوحاتها إظهار حاله التناقض والفرق بين الخير والشر.

الفنان التشكيلي بسيم سباعي أكد أن ساروجة من أماكن دمشق القديمة التي أثرت وسيطرت علينا بقوة لذلك تركت تأثيرها على كامل لوحاته لونيا وتكوينيا.

بينما الحلم بالمدينة الفاضلة دفع الفنان التشكيلي عارف نجدت عبد الله لتجسيدها في لوحاته، فهذه المدينة ليست حجرا وإنما مثل أعلى داخلي وروحي لا نستطيع أن نحافظ عليها دون اجتهاد.

وشارك في المعرض كل من الفنان عدنان حميدة وعبدالله مراد وندى العجوز.

زينب علي

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