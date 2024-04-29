SCS-NET

52 لوحة فنية في ملتقى فن تشكيلي بغاليري البيت الأزرق

2024-04-28

دمشق-سانا

تضمن ملتقى غاليري البيت الأزرق الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة تقلا الثقافية للفن التشكيلي 25 لوحة لـ 8 فنانين أبرزت جمال دمشق في عيون فنانيها.

وقال الفنان التشكيلي يعقوب ابراهيم: إن من الرائع تناول موضوع عن دمشق من داخل بيت دمشقي، لذلك اختار أن تمثل لوحاته المرأة الدمشقية المعطاءة كعطاء الغوطة ونهر بردى.

بينما قال عميد كلية الفنون الجميلة والفنان التشكيلي الدكتور فؤاد دحدوح: من خلال مشاركتي وجدت تجربتين، الأولى لأشخاص متقدمين في العمر غلبت عليهم الخبرة والتجربة الثانية لأشخاص في بداية مسيرتهم ولديهم بذرة إبداع عظيمة.

وعن الفرق بين النور والظلام أشارت الفنانة التشكيلية مايا زكزك إلى أنها حاولت في لوحاتها إظهار حاله التناقض والفرق بين الخير والشر.

الفنان التشكيلي بسيم سباعي أكد أن ساروجة من أماكن دمشق القديمة التي أثرت وسيطرت علينا بقوة لذلك تركت تأثيرها على كامل لوحاته لونيا وتكوينيا.

بينما الحلم بالمدينة الفاضلة دفع الفنان التشكيلي عارف نجدت عبد الله لتجسيدها في لوحاته، فهذه المدينة ليست حجرا وإنما مثل أعلى داخلي وروحي لا نستطيع أن نحافظ عليها دون اجتهاد.

وشارك في المعرض كل من الفنان عدنان حميدة وعبدالله مراد وندى العجوز.

زينب علي

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تجربة فنية متمرسة عمرها يزيد على نصف قرن في غاليري البيت الأزرق

دمشق-سانا بني المعرض التشكيلي الذي حمل عنوان لوحات ورسوم 1970-1971 للفنانين التشكيليين مأمون صقال وسعد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved