روسيا أول دولة في العالم تنشئ نظاماً فضائياً لمراقبة القطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن روسيا أصبحت أول دولة في العالم تنشئ نظاماً فضائياً لمراقبة منطقة القطب الشمالي، بعد أن قبلت لجنة حكومية تشغيل القمر الصناعي “آركتيكا إم 2”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن روسكوسموس قولها في بيان: إن “اللجنة الحكومية لاختبار طيران المجمعات الفضائية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتجارية استعرضت نتائج اختبار الطيران لنظام الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الفضائي شديد الإهليلجية “آركتيكا إم” مع المركبة الفضائية “آركتيكا إم 2″، وبناء على نتائج المراجعة قررت اللجنة الحكومية استكمال الاختبارات مع تشغيل المركبة الفضائية “آركتيكا إم 2”.

وكانت الرئاسة الروسية أكدت الشهر الماضي أن المنطقة القطبية الشمالية لا تزال منطقة منافسة شديدة، وهي منطقة استراتيجية من الناحية الاقتصادية.

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