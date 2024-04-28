متنبئ جوي لـ سانا: حالة عدم الاستقرار الجوي شديدة وتؤدي لتدني مستوى الرؤية وتشكل السيول ببعض المناطق

دمشق-سانا

ذكر المتنبئ الجوي حسان جردي أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها معظم المناطق حالياً تعتبر شديدة في مثل هذا الوقت من السنة، محذراً من الهطولات المطرية الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، ومن تشكل السيول في الوديان فوق معظم المناطق، وخاصةً يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأشار جردي إلى أن حالة عدم الاستقرار تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية والجنوبية والشرقية والبادية والشمال الشرقي مع أجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح، والتي تتجاوز سرعة الهبات فيها أحياناً 75 كيلومتراً يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، ومن تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وارتفاع غزارة الهطل المطري الذي يكون على شكل زخات رعدية عشوائية.

ولفت جردي إلى أن الهطولات المطرية في المناطق الشرقية والجنوبية والشرقية والبادية والشمال الشرقي مع أجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة ستكون موحلة، بسبب الغبار والأتربة المثارة، وذروة حدوث الغبار في هذه المناطق ستكون بدءاً من ساعات بعد ظهر يوم غد حتى مساء بعد غد الثلاثاء.

ولفت جردي إلى أن الحالة الجوية الراهنة سببها الفروقات الحرارية خلال الفصول الانتقالية، واقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من وسط أوروبا باتجاه شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الحالة الجوية تعتبر استثنائية وأن درجات الحرارة تجاوزت معدلاتها في المنطقة الساحلية بشكل واضح.

وأكد جردي أن في حالة عدم الاستقرار الجوي يصعب التنبؤ بشكل مسبق بكل التفاصيل، وأن المصدر الوحيد والمسؤول عن حالة الطقس في البلاد هو المديرية العامة للأرصاد الجوية، داعياً إلى عدم متابعة بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم معلومات غير دقيقة ومبالغ بها تسهم بنشر الخوف.

طارق السيد

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