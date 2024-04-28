المجموعة العربية السداسية تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الرياض-سانا

أكد وزراء خارجية المجموعة العربية السداسية ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب الوزراء بعد اجتماعهم في الرياض اليوم عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، معلنين رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح.

وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من فلسطين ومصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر.

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