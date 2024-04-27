شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 7 فلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف منزلاً في حي النصر شمال شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال منزلاً في المخيم الجديد بالنصيرات.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وفي السياق، حذرت الصحة الفلسطينية من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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