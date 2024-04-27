دونيتسك: استخدام القوات الأوكرانية دبابات “أبرامز” يثبت تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأسلحة الناتو

دونيتسك-سانا

أكد إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن استخدام القوات الأوكرانية دبابات “أبرامز” الأمريكية ضد روسيا يؤكد نظرية تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأنواع مختلفة من أسلحة حلف الناتو.

وقال كيماكوفسكي في تصريح لوكالة سبوتنيك: “بالنسبة للدول الغربية ودول الناتو هناك حاجة إلى أوكرانيا باعتبارها ساحة اختبار، وقد أثبتت مدرعات أبرامز الأمريكية عدم فعاليتها في ساحة المعركة، حيث إن عمل المدفعية الروسية وحقول الألغام وعوامل أخرى جعل من غير المحتمل استخدام الكثير من المعدات في منطقة معينة.. والأكثر من ذلك فإن هذه الدبابات لن تكون مفيدة حتى لو وجدت أوكرانيا تكتيكاً جديداً لها”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أمس عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا تمكنها من شراء قدرات جديدة من الصناعة الأمريكية”.

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