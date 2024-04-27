إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم إصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلي في العاصمة واشنطن.

ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية عن مساعد رئيس قسم شرطة العاصمة رامي كايل قوله: إن “الشرطة استجابت في وقت متأخر من مساء أمس لبلاغ بشأن وقوع إطلاق نار في حي دوبونت سيركل بواشنطن” موضحاً أن شجاراً وقع داخل الملهى الليلي وامتد إلى الشارع وجرى إطلاق نار متسبباً بإصابة خمسة أشخاص.

وأشار كايل إلى أنه تم إلقاء القبض على المهاجم والعثور على السلاح الناري الذي استخدمه في الواقعة بعد أن ألقاه في مكان قريب دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار وجرائم قتل جماعية ولا سيما باستخدام البنادق الهجومية على نحو يومي تقريباً بينما يحتدم الجدل بين المؤيدين لحق حمل السلاح الفردي الوارد في الدستور الأمريكي وبين المعارضين له في ظل ارتفاع عدد القتلى بهذه الحوادث وانتشار العنف على نحو أوسع في المجتمع.

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