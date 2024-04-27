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زراعة درعا: مكافحة 1780 دونم قمح مصابة بحشرة السونة

2024-04-27

درعا-سانا

كافحت دائرة الوقاية في مديرية زراعة درعا 1780 دونم قمح مصابة بحشرة السونة في حقول الفلاحين بنوى ومحجة والحارة والصنمين.

رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس حسن الصمادي ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الكشف المستمرة والمتابعة أظهرت إصابات تجاوزت العتبة الاقتصادية التي تستوجب المكافحة، مؤكداً أن الفنيين في مديرية الزراعة مستمرون في عمليات التحري عن آفات القمح.

ودعا الصمادي الفلاحين لمراقبة حقولهم وإبلاغ أقرب وحدة إرشادية في حال ملاحظة أي إصابة، مبيناً أن مواد المكافحة متوافرة بشكل مجاني وموزعة على كل دوائر الزراعة.

قاسم المقداد

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