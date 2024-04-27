اندلاع حريق كبير إثر انحراف قطار عن مساره غرب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تسبب انحراف قطار يحمل مادة البنزين والبروبان عن مسار سكته بالقرب من الحدود بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو غرب الولايات المتحدة باندلاع حريق كبير وإغلاق طريق رئيسي تستخدمه الشاحنات.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن شرطة ولاية نيو مكسيكو قولها: إن “النيران اشتعلت في ست عربات واستمرت لعدة ساعات بالقرب من هوك بولاية أريزونا، حيث تم إغلاق حركة المرور على الطريق السريع بالقرب من منطقة الحادث”.

وأشارت المتحدثة باسم السكك الحديدية لينا كينت إلى أنه يتم التعامل مع الحادث على أنه حادث مواد خطرة، وتم فتح تحقيق لتحديد ملابساته، فيما لم تشر المتحدثة إلى وقوع أي إصابات في صفوف طاقم القطار.

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