عباس: على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي فوراً على قطاع غزة، ووقف جرائم قواته ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وأكد عباس في تصريح له اليوم نقلته وكالة وفا ضرورة العمل مع الأطراف كافة لضمان توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ووقف العدوان المتواصل عليه وخاصة في قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، ومنع التهجير القسري.

كما شدد عباس على أن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فهو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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