قراءات أدبية في مجموعة الشاعر الراحل عبد السلام المحاميد ضمن ندوة كاتب وموقف في ثقافي درعا

درعا-سانا

قدم كل من الأديب والباحث بالأدب العربي الدكتور بسام بردان، ورئيس اتحاد فرع الكتاب العرب بدرعا الشاعر إبراهيم ياسين، وعضو المكتب الفرعي لاتحاد الكتاب العرب بدرعا الشاعر محمد إبراهيم عياش قراءات متنوعة في المجموعة الشعرية (حين يقطفني المغيب) للشاعر الراحل عبد السلام المحاميد، وذلك ضمن ندوة كاتب وموقف التي أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا في مديرية الثقافة.

وتناولت القراءات تجربة الشاعر بالشعر بوجه عام ومجموعته المذكورة بوجه خاص، حيث أشار الشاعر إبراهيم ياسين إلى أن هذه المجموعة تشكل إضافة فنية لافتة للانتباه في تجربة الشاعر من حيث المحتوى والشكل الشاعري، فقصائد المجموعة توزعت ما بين الشكل الكلاسيكي المعروف وقصيدة التفعيلة، وأن هذه المجموعة تشكل انعطافة واضحة في تجربة الشاعر وذاته بكل ما تنطوي عليه من عواطف ومشاعر وأحاسيس.

وأوضح البردان أن القراءات تركزت حول رؤية الشاعر تجاه المواضيع التي سلط الضوء عليها في مجموعته الشعرية وهي (الوطن، الشعر، المرأة، الزمن، والموت)، فثمة اقتباسات من أشعاره الواردة بهذه المجموعة تعبر عن رؤيته الخاصة تجاه هذه الأشياء التي ذكرت، وتبين بعد ذلك أن الشاعر كغيره من الشعراء المبدعين الذين لهم نظرة خاصة حول فن الشعر، ونظرة ذاتية موضوعية نحو المرأة التي كانت حاضرة في أشعاره.

الشاعر عياش أشار إلى تجربة الراحل الشعرية من حيث بناء الشعر اللغوي ومدى تدفق الجملة وبنائها وتركيب الصورة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نصف المحاميد بأنه فقط شاعر، أو أديب، أو روائي، أو كاتب مهموم بوطنه وأمته، بل هو كل ذلك، وأبدع في كل ذلك، فكان في محيطه حالة فريدة من نوعها.

ليلى حسين

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