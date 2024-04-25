(على المحبة نلتقي) … معرض مهني لطلاب المدارس المهنية في درعا

درعا-سانا

أقامت مديرية تربية درعا اليوم معرضاً مهنياً في مدرسة المحطة الأولى بعنوان “على المحبة نلتقي”، بمشاركة 30 مدرسة حكومية ومدرستين من القطاع الخاص.

المشرفة على المعرض الموجهة التربوية أريج المقداد قالت في تصريح لمراسل سانا: إن المعرض يقام ضمن إطار توجيهات وزارة التربية بهدف تفعيل جانب التربية المهنية في المدارس، مبينة أن المعرض الذي شاركت به 32 مدرسة تم تنفيذه بأسلوب حي ومبتكر، حيث تم توزيع منهاج التربية المهنية على المدارس لتحضير وتجهيز موضوعات مهنية تتوافق مع أهداف المعرض.

وعرضت مدارس مدينتي درعا وداعل ضمن معرضها موضوعات مهنية تنوعت بين المهن والأعمال اليدوية والمنزلية وجوانب زراعية وسياحية وتراثية وأثرية، حيث بين عبد الله الحسن أن معرض مدرسة حطين يتضمن مهنا مختلفة ويشرح للأطفال دور المهنة في المجتمع كالفلاح والطبيب والمهندس والمعلم والإطفائي وغيرهم.

وأوضحت إيمان الخالد المشرفة على معرض مدرسة الأموية أن المعرض يعلم الأطفال أهمية إدخار النقود وعدم صرفها إلا في أوجه مفيدة.

وعرضت مدارس الشهيد شلاش وزبيدة وميسلون بعض المهن والأعمال المنزلية في مجال تحضير مؤونة المنزل من المخللات، في حين عرضت مدارس المحطة الثانية والقصور الثانية والضاحية بعض المهن كالحدادة والنجارة والمشاتل الزراعية، وعرضت مدرسة التحرير في معرضها الذي حمل عنوان المطبخ السوري سبع وجبات طعام من المحافظات السورية حسب مدير المدرسة أحمد أبو عمرة.

وتم على هامش المعرض تقديم بعض الفقرات الفنية من تراث حوران وافتتاح معارض للتراثيات في مجالات صنع القهوة العربية والخبز مع بعض مفروشات المضافة الحورانية الترثية.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency