50 لوحة لفنانين يافعين في المركز الثقافي بكفرسوسة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في كفرسوسة اليوم معرض رسم بعنوان “أرسم حلمي ..خطوة فن” بمشاركة مجموعة من المواهب الشابة، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية.

ويتضمن المعرض عرض أكثر من 50 لوحة بمواضيع متعددة فسحت المجال للمشاركين بالتعبير عن ذاتهم وموهبتهم.

وبينت المشرفة على الطلاب “راميا غصن” لمراسل سانا أنه شارك بالمعرض مجموعة رسامين يافعين تتراوح أعمارهم بين الـ 14 والـ 20 عاماً، وتنوعت أنواع اللوحات المشاركة فرسموا لوحات بالأكرليك والرصاص والفحم.

وأشار بلال الدمشقي إلى أن مشاركته جاءت من خلال 10 لوحات تنوعت مواضيعها بين الخيال والواقع، كما رسم لوحتين عالميتين، واحدة بعنوان ليلة النجوم للرسام الهولندي فان كوخ، والفتاة ذات القرص اللؤلؤي لوهانس فيرمير بالألوان الخشب.

وبينت سمر غصن أنها شاركت بالمعرض من خلال لوحات سيريالية تحاكي قضايا المرأة، استخدمت فيها ألوان الأكرليك والرصاص.

مجد عبود

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