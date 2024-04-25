بيسكوف: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا من خلال استمرارها في تقديم الأسلحة والدعم لنظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “رغم كل هذا الدعم فإن هذا لن يغير نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي ستحقق أهدافها”.

وحول المعلومات عن تزويد واشنطن لكييف بصواريخ “أتاكامز” العملياتية التكتيكية بعيدة المدى قال بيسكوف: “إن تصرفات الولايات المتحدة والأوروبيين واضحة ويمكن التنبؤ بها، أي أنه بمجرد أن يبدؤوا بالحديث عن مثل هذا الدعم فهذا يعني أن مثل هذا التسليم تم تنفيذه ودفع ثمنه في انتهاك للقوانين الداخلية للولايات المتحدة”، مشدداً على أن مثل هذه الأسلحة لن تؤثر في سير العملية العسكرية الخاصة لكنها ستسبب المزيد من المشاكل لأوكرانيا نفسها.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أعلن أمس أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ أتاكمز بعيدة المدى إلى كييف بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency