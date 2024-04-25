رئيس بوليفيا يطالب بإجراءات دولية جادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كراكاس-سانا

طالب الرئيس البوليفي لويس آرسي بضرورة اتخاذ إجراءات دولية جادة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ودعا آرسي في كلمة خلال القمة الـ23 للتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية “ألبا” في كاراكاس إلى إنشاء مجموعة دولية لدعم الشعب الفلسطيني من متخصصين بمجالات الصحة، والتعليم، والبناء، والعلوم، والتكنولوجيا، وإنتاج الأغذية، والكوارث، وكذلك تقديم المنح الدراسية العليا والجامعية للطلبة الفلسطينيين.

وأكد الرئيس البوليفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وممارسة سيادته، وضرورة الاعتراف بعضويته الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال آرسي: إن الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة اليوم توضح جلياً الأزمة المتدهورة التي يعيشها المجتمع الدولي مذكراً بجميع المحاولات التي باءت بالفشل لوقف العدوان بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وطالب آرسي بدعوة فلسطين إلى الانضمام كعضو كامل العضوية إلى تحالف “ألبا”، الذي شكل عام 2004، مؤكداً ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بالقيام بالدور الذي أُسس لأجله.

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