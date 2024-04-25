ريابكوف: نشر مرافق نووية للناتو في بولندا سيجعلها هدفاً عسكرياً لروسيا

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن المرافق النووية لحلف شمال الأطلسي الناتو في حال تم نشرها بشكل دائم في بولندا ستكون هدفاً عسكرياُ لروسيا.

وأوضح ريابكوف في حديث لوكالة تاس أن المهمات النووية المشتركة لدول الناتو قرب الحدود الروسية تزيد المخاطر على أمن روسيا، وقال: مع الحديث المتواصل للمتهورين في وارسو عن النشر الدائم لهذه المرافق سيكون على السياسيين الذين يناقشون مثل هذه الخيارات داخل وخارج بولندا أن يعوا ويدركوا أن اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه لن يضيف أي شيء إلى أمن بولندا، بل ستكون هذه المرافق هدفاً حتمياً لنا وضمن صدارة خططنا العسكرية.

وفي سياق آخر، قال ريابكوف: إن الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى الصين تأتي ضمن المحاولات الأمريكية الحثيثة لتقويض العلاقات الروسية الصينية بأكبر قدر ممكن.

وأوضح ريابكوف أن روسيا وسعت تعاونها مع بكين بشكل كبير في العديد من المجالات في الآونة الأخيرة، وهذا يشعر الساسة الأمريكيين وكبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق والاعتراض، وصولاً إلى محاولة الابتزاز والترهيب حتى ضد قوة مثل الصين.

وتابع: اعتقد أن بكين تعي ذلك تماماً، وهي لن تنظر في عقد اتفاقات مع الأمريكيين يكون من شأنها إلحاق الضرر بمصالح روسيا.

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