برلماني أوروبي: الغرب يصر على استمرار الحرب في أوكرانيا حتى آخر أوكراني

براغ-سانا

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن التشيك إيفان دافيد أن الوضع القائم الآن في أوكرانيا يمثل إخفاقاً جوهرياً للغرب، ومؤشراً جديداً على عدم فعالية العقوبات التي فرضت على روسيا.

وقال دافيد في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: إن نظام العقوبات والدعم المكثف بالسلاح لأوكرانيا لم يحققا وإلى حد بعيد الأهداف الأصلية لهما.

وأشار إلى أن الغرب يقف الآن أمام حطام سياسته العدوانية غير أنه لا يزال يرفض وبقوة الاعتراف بالواقع القائم، ويصر على استمرار الحرب حتى آخر أوكراني.

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