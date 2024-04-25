إدارة الموانئ تنجز عملية توحيد المناهج العلمية الخاضعة لامتحانات السلطة البحرية وأتمتة امتحاناتها

دمشق-سانا

أنجزت إدارة الموانئ البحرية عملية توحيد المناهج العلمية الخاضعة لامتحانات السلطة البحريةالتي يتم تدريسها في جميع المعاهد البحرية وعملية أتمتة المواد الامتحانية فيها باستثناء بعض المواد التي تتضمن خرائط ومسائل وفق المهندس سلمان أحمد مدير المركز الامتحاني في المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح المهندس أحمد أنه تم إنجاز هذه الخطوة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتدربين لدى المعاهد البحرية ولرفع المستوى العلمي لجميع المتقدمين لامتحانات السلطة البحرية في المركز الامتحاني التابع للمديرية العامة للموانئ وحث جميع المتقدمين على فهم المحتوى العلمي بشكل مركز ودقيق لجميع المواد الامتحانية التي يتم التقدم لها.

وأشار أحمد إلى أنه تم إخراج هذه المناهج الموحدة بمستوى علمي مميز ومواكب لأحدث المتطلبات الدولية بما يخص جميع العلوم البحرية وبما يتوافق بشكل كامل مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين “أس تي سي دبليو” وتعديلاتها.

ونوه أحمد بعملية أتمتة المواد الامتحانية بما سينعكس بشكل إيجابي على مصداقة العملية الامتحانية والعدالة لجميع المتقدمين من خلال التصحيح الدقيق والشفاف باستخدام أجهزة تصحيح خاصة بالمواد المؤتمتة ورفع المستوى العلمي والمهني لجميع المتقدمين لامتحانات شهادات الكفاءة والمتدربين لدى المعاهد البحرية المختلفة ما يحقق مزيداً من التقدم والتطور لشهادة الكفاءة البحرية السورية.

مهران معلا