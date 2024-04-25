فيتو روسي ضد مشروع قرار أمريكي ياباني بشأن منع نشر أسلحة نووية في الفضاء

نيويورك-سانا

استخدمت روسيا حق النقض “فيتو” اليوم في مجلس الأمن الدولي لمنع تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان يدعو إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل لنشرها في الفضاء.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن 13 عضواً في مجلس الأمن صوتوا لمصلحة مشروع القرار الأمريكي الياباني، بينما صوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.

وقبل التصويت على مشروع القرار، أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين بحيث يوسع نطاق المنع ليشمل منع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء، وليس فقط الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حيث صوت لمصلحة التعديل 7 من أعضاء مجلس الأمن مقابل تصويت 7 أعضاء ضده، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الغرض من مشروع القرار الأمريكي الياباني هو “تسييس القضية لدعم اتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها ضد روسيا ومحاولة وضع روسيا في موقف غير مريح”.

ولفت نيبينزيا إلى أن أمريكا تريد تجنب أي التزامات من شأنها أن تمنعها من القيام بما تفعله الآن، وهو تطوير أنظمة الأسلحة التي يمكن نشرها في الفضاء الخارجي.

وكان التعديل الروسي الصيني المقترح ينص على دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي في أي وقت أو التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي أو من الفضاء الخارجي ضد الأرض أو من الأرض ضد أهداف في الفضاء الخارجي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في الأول من آذار الماضي أن موسكو ليس لديها أي خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، كما يزعم الغرب.