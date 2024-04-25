بيسكوف: عسكرة الاقتصاد البريطاني تمويه لوضع اقتصادي صعب

موسكو-سانا

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف عسكرة الاقتصاد البريطاني بأنه تمويه للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين حسب وكالة تاس تعليقاً على تصريح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بشأن نقل الصناعات الدفاعية البريطانية إلى مستوى عسكري: “يحاول كثيرون استغلال الوضع حول أوكرانيا، وتصعيد هذا الوضع على نحو مصطنع ومتعمد لحل مشكلاتهم الداخلية فنحن نعلم الوضع الاقتصادي الصعب في بريطانيا حيث ينبغي عليهم شد الأحزمة، لذلك فإن مثل هذه العسكرة لشريحة معينة من الاقتصاد بمثابة تمويه على خلفية هذه الصعوبات”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن يوم أمس انتقال الصناعات الدفاعية في بريطانيا إلى “حالة الحرب” مؤكداً أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل طالما كان ذلك ضرورياً.

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