ضمن مهرجان الأورغن والموسيقا في سورية… الكمان والبيانو نجما تأليف وآداء موسيقيين نمساويين بدار الأسد

دمشق-سانا

الاستمتاع بجمالية القدرات الموسيقية المتفردة لآلة الأورغن هدف أساسي من أهداف “مهرجان الأورغن والموسيقا في سورية” الذي تستضيف فعالياته دار الأسد للثقافة والفنون.

أمسية الأعمال الموسيقية لآلتي الكمان والبيانو مع عازف الكمان دانييل أونر وعازفة البيانو ميترا كوته من النمسا والتي أقيمت في رحاب المهرجان بيومه الثاني على التوالي، واستضافتها خشبة مسرح الدراما صوّرت الذوق الرفيع والأداء المتميز لهذا اللون من الموسيقا، الأمر الذي يعزز التجربة الإبداعية لدى العازفين والجمهور المستمع بإنصات وإصغاء ويتيح فرصة للفنون لتكون أحد الروافد الممتعة والمحفزة لمستقبل ينضح بالجمال والسلام معاً.

وقد استحوذت أعمال المؤلف الموسيقي وعازف الكمان النمساوي فريتز كرايزلر على الأمسية، فبرع أونر وكوته بتقديم مؤلفات كرايزلر التي بدأاها بمقدمة وحركة حيوية، أغنية حب، روز ماري اللطيفة، لتكون النهاية مع مقطوعة نزوة في فيينا التي رسمت صوراً موسيقية بأسلوب عزف عاطفي لطيف في رؤية الجمهور وجعلتهم يتذوقون نمط الحياة الرقيق لفيينا في فترة ما قبل الحرب.

وبأداء متمكن أدى العازفان النمساويان شكلين مختلفين لسوناتا الكمان والبيانو إحداهما لموزارت والثانية للمؤلف الموسيقي ليوس ياناتشيك.

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