“من الشام”… أمسية موسيقية غنائية لأوركسترا دمشق والكورال على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

حفلت الأمسية الموسيقية الغنائية “من الشام” التي أحيتها أوركسترا دمشق والكورال بقيادة المايسترو محمد زغلول على خشبة مسرح قصر الثقافة في حمص ببرنامج منوع وحضور جمهور لافت من عشاق الطرب والتراث.

وتنوع برنامج الأمسية التي نظمها المسرح القومي بحمص بمناسبة عيد الجلاء بين الأغاني الطربية والتراثية والفلكلورية حيث ضم توليفة من أغاني فيروزيات والرحابنة وفريد الأطرش تخللتها فقرة عزف منفرد صولو على العود للعازف سيزار برشيني.

وغنى الكورال أغاني من بلدي “ياطيرة طيري، بالي معاك، القراصية، يا مال الشام” وبانوراما سورية تضمنت وصلة غنائية من كل المحافظات لتختتم الأمسية بأغنية وطنية “بكتب اسمك يا بلادي” كتابة وألحان إيلي شويري.

وأشار قائد الأوركسترا محمد زغلول في تصريح لمراسلة سانا إلى أن عدد المشاركين بالأمسية 35 بين عازف وكورال منهم أعضاء في الفرقة السيمفونية الوطنية وطلاب وخريجو المعهد العالي للموسيقا مبيناً أن الأوركسترا تهدف إلى المساهمة في دعم الحركة الثقافية عبر نشر الموسيقا الشرقية والكلاسيكية بطريقة أكاديمية راقية وتقديم أعمال الموسيقيين السوريين المهمين؛ عازفين ومؤلفين للجمهور لافتاً إلى أن جمهور حمص يمتلك ذائقة فنية مميزة وتفاعلاً موسيقياً يمنح العازفين طاقة إيجابية لنجاح أي حفل.

يشار إلى أن أوركسترا دمشق تأسست عام 2016 بمبادرة من الموسيقي محمد زغلول وتضم نخبة من الموسيقيين السوريين، وأحيت العديد من الحفلات منها صوت من أجل السلام ومن دمشق .. هنا حلب ومن حلب .. هنا دمشق كما شاركت عاليات مهرجان الموسيقا العربية وحفلات دار الأوبرا بالإضافة إلى حفلات في عدة محافظات.

رشا محرز

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