ندوة لمؤسسة القدس ولجنة دعم الشعب الفلسطيني في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة القدس الدولية _ سورية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم ندوة بعنوان التحصينات العسكرية في القدس وعصر حروب الفرنجة وذلك في المركز العربي الثقافي في أبو رمانة بدمشق.

وقدمت الدكتورة اكتمال إسماعيل نائب عميد كلية السياحة عرضاً لمحطات من رحلات مستكشفين أجانب إلى القدس عام 1480 اطلعوا خلالها على أهم القلاع والحصون في بيت المقدس.

وأشارت إسماعيل إلى الأهمية التاريخية لبيت المقدس، ومكانتها الدينية والجغرافية ما جعلها محط أنظار المستكشفين الغربيين الذين جاؤوا إلى المنطقة بحجة تأدية فرائضهم الدينية إلا أن مهمات بعضهم أخذت طابعاً سياسياً.

من جانبه أكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية – سورية الدكتور خلف المفتاح الذي أدار الندوة أهمية العودة إلى التاريخ لفهم ما يجري في فلسطين والتذكير بانتصارات أهلها لافتاً إلى أن كل ما يجري منذ القديم وحتى الآن تغير شكلاً لكنه لم يتغير مضموناً.

حضر الندوة عدد من ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية وفعاليات ثقافية ودينية وشبابية وإعلامية.

هادي عمران

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