مشروع صغير للشابة سحر حسين يجمع المذاق الطيب بالشكل الأنيق

دمشق-سانا

حبها للشوكولا ولأشكالها الجميلة وطعمها المتميز دفع الشابة سحر حسين إلى تعلم صناعتها وتجربة اختبار مذاقات مختلفة لها وخاصة أنها كانت ترغب باستثمار أوقات الفراغ في عمل منتج تحول لاحقاً إلى مشروع صغير مدر للدخل سمته “حبة شوكولا” اختبرت من خلاله قدرتها على الإبداع عبر خوض هذا المجال الممتع.

وفي حديثها لنشرة سانا الشبابية أوضحت حسين أنها بدأت تعلم صناعة الشوكولا معتمدة على جهدها الذاتي، حيث سعت إلى اختبار مختلف المواد والطرق إلى أن بدأت تحقق نتائج مرضية لتنطلق بمشروعها وسط تشجيع من عائلتها وأصدقائها بعد أن قامت بتقديم أول نتاجها إلى إحدى صديقاتها لينال استحساناً كبيراً.

وعن مراحل صناعة ألواح الشوكولا أوضحت حسين أنها تبدأ من شراء الألواح الكبيرة الجاهزة من المصنع لتقوم بإذابتها ببخار الماء وصبها بقوالب السيليكون وحشوتها بمواد متعددة صنعتها بنفسها وأخرى جاهزة مثل المكسرات ونكهات مختلفة، مشيرة إلى أن صناعة كل قالب وكل صنف تستغرق نحو سبع ساعات للكيلو الواحد.

ولفتت إلى أنها تصنع القوالب بأشكال مختلفة بناء على طلب الزبون، حيث تتنوع الأشكال لتضم شوكولا على شكل باقات ورد وأسماء محفورة وتصاميم أخرى.

وأشارت الحسين إلى أنها اعتمدت في تسويق منتجاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا عموماً، مبينة أن أسعارها مدروسة وتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة أنها تعمل على تجديد قوالبها واختيار نكهات جديدة وأشكال أنيقة تلفت الانتباه وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً باعتبار أنها تعمل بمفردها في هذا المجال.

ونوهت إلى أن الأهم في هذا العمل هو العناية بالنظافة والإتقان في تصميم الأشكال ومتابعة كل جديد في السوق المحلية، مختتمة بالإشارة إلى أنها تطمح بتوسيع مشروعها ليصل نتاجها إلى كل المحافظات وربما التصدير إلى البلدان المجاورة.

وداد عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency