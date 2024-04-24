زراعة 1296 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في درعا

درعا-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 1296 هكتاراً بزيادة تصل إلى 168 هكتاراً عن الخطة المقررة البالغة 1128 هكتاراً.

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التقديرات الأولية للإنتاج تصل لنحو 52 ألف طن، مبيناً أن مناطق الزراعة تتوزع في نوى وازرع وداعل وطفس وغيرها.

ولفت إلى أن المديرية تقدم للمزارعين الخدمات الإرشادية والمحروقات اللازمة لعملية الزراعة والري في موعدها المقرر.

قاسم المقداد

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