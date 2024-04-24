حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي يلحق هزيمة ثقيلة بالتحالف الحاكم في الانتخابات المحلية

أنقرة-سانا

ذكر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي أنه نجح في إلحاق هزيمة ثقيلة بالتحالف الحاكم في الانتخابات البلدية رغم استغلال حزب العدالة والتنمية وحلفائه إمكانات الدولة لصالحه.

ونقلت صحيفة /زمان/ عن المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ايشيغول دوغان قولها: إن التحالف الحاكم تعرض لهزيمة واضحة وثقيلة في الانتخابات وإن نظام الوصاة قد فشل بشكل واضح.

وفاز الحزب ببلديات ولايات شرق البلاد، وفي هذا الصدد أضافت دوغان: “بدءا من الـ 1 من نيسان ولضمان المعادلة في السياسة التركية بات يجب وضع حزبنا في الاعتبار.

وقالت دوغان: “في جو من اليأس خضنا الانتخابات وتصارع حزبنا مع تحالف يستخدم جميع إمكانات الدولة وحقق هذه النتيجة في ظروف غير متكافئة”.

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