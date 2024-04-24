اعتقالات واسعة للمتظاهرين في الجامعات الأمريكية احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت إلى الجامعات التي شهدت حالة من الغليان مع تكشف المزيد من المجازر اليومية بحق المدنيين العزل في أنحاء القطاع واستمرار الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم المالي والعسكري لكيان الاحتلال.

سياسية القمع وكم الأفواه التي تنتهجها الجامعات الأمريكية بحق الطلبة والأساتذة المنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وتتحيز إدارتها بشكل واضح لكيان الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه بكافة الوسائل، ورغم الاعتقالات يصر الطلاب على مواصلة الاحتجاجات ويزدادون تمسكاً بمواقفهم.

الطلاب الذين ينظمون المظاهرات المناهضة لكيان الاحتلال ولاستمرار تقديم الدعم المالي يتعرضون لإجراءات قمعية من قبل إدارات جامعاتهم كالاعتقال والتهديد بالفصل وتعليق الدراسة.

ووفقاً لشبكة “إي بي سي” الإخبارية الأمريكية فقد أقدمت الشرطة بطلب من إدارة جامعة نيويورك على اعتقال جماعي لأكثر من 150 شخصاً في الجامعة بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريسية وذلك خلال مشاركتهم في تظاهرات داعمة لفلسطين داخل حرم الجامعة.

المتظاهرون نصبوا خياماً للاعتصام في جامعة نيويورك بداية من “كلية ستيرن للتجارة”، مطالبين بالكشف عن الشركات الداعمة للجامعة مالياً الضالعة أساساً في صنع وتوريد السلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ولاية كونيتيكت اعتقلت الشرطة حسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية 47 طالباً من طلاب جامعة “ييل” لتنظيمهم وقفات تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الكيان الإسرائيلي، حيث أغلقوا شارعاً بالقرب من الجامعة ورفضوا الانصراف رغم حملة الاعتقالات.

وفي وقت سابق أمضى طلاب أمريكيون ليلتهم في جامعة كولومبيا استجابة لدعوة إلى اعتصام مفتوح تضامناً مع غزة وقامت إدارة الجامعة بإلغاء عدد من المحاضرات، وأصدر الطلاب المتظاهرون تحت اسم “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” بياناً دعماً لفلسطين وألقى فيه عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة باللوم على الإدارة في تطور الموقف ووصوله إلى الوضع الحالي واعترضوا على تدخل الشرطة في وقت لم يكن هناك أي داعٍ لذلك.

المتظاهرون المؤيدون لفلسطين نصبوا مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما فيها جامعة ميشيغان ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية ايمرسون في بوسطن وجامعة نورث كارولينا، ويطالبون إدارات الجامعات بسحب استثماراتهم من الشركات التي لها علاقات مع كيان الاحتلال ودعم وقف إطلاق النار.

وتشهد الجامعات الأمريكية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة اضطرابات متواصلة ومتصاعدة يرجح استمرارها حتى نهاية العام الدراسي وقد تكون احتفالات التخرج عبارة عن تجمعات تدين جرائم الاحتلال.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 200 على القطاع ارتفع إلى 34183 شهيداً و 77143 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

نورة أحمد

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