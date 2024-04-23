افتتاح المهرجان السنوي السابع للجمعية العلمية التاريخية

اللاذقية-سانا

افتتح اليوم المهرجان السنوي السابع للجمعية العلمية التاريخية وذلك على خشبة المركز الثقافي العربي بجبلة.

واستهل المهرجان بنشيد الجمعية الذي قدمته فرقة كورال الجمعية بإشراف الفنان حمزة صالح، إضافة إلى صفحة من التراث السوري قدمها الباحث طه الزوزو، استعرض فيها البيئة الشعبية للمنطقة في الماضي.

وشارك الشاعران محمد زهرة وأسينة خيربك بقصائد شعرية تنوعت بين الحديث والتقليدي، أشارت إلى معاني دور الجمعية في إغناء الثقافة، كما قدمت فرقة براعم طلائع البعث من وحدة الشهيد علي القاضي، فقرة فنية بعنوان “مكس شعبي” من إعداد وتدريب ريم محمود وإشراف روشين مخلوف تضمنت رقصات وأغاني من التراث السوري بهدف الإضاءة على هذا التراث والدعوة للتمسك بالأرض ومحبة الوطن.

وتخلل الافتتاح فقرة فنية رياضية بإشراف المركز السوري لليوغا تلاها عزف منفرد على آلة القانون للطفل نضال ضويا من مدرسة آفاق المستقبل الخاصة تدريب عبير هرموش وإشراف دارين محمد، إضافة إلى وصلة غنائية منوعة قدمتها فرقة الفنان كمال يونس وافتتاح معرض فني تشكيلي على هامش المهرجان.

وأوضح عز الدين علي مدير الجمعية أن هذا المهرجان يعنى بالتراث السوري المادي واللامادي والأدب والثقافة والموسيقا ويعمل على كشف وتنمية مواهب جديدة في شتى أنواع الفنون والآداب.

بلال أحمد

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