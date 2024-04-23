مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية يرفض إرسالية (بذار مرج) مصدرها الدنمارك

اللاذقية-سانا

رفض مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية والتابع لمديرية زراعة اللاذقية في العشرين من شهر نيسان الجاري إرسالية “بذار مرج” بوزن 7600 كغ من منشأ ومصدر الدنمارك.

وأوضح رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس ياسر محمد أن سبب رفض الإرسالية هو وجود فطر مهماز الشيلم “الآرجوت” الذي يعد مخالفة لقرارات وأنظمة الحجر، ولا سيما الفقرة 10 من المادة 3 من القرار 158 لعام 2012.

وأوضح محمد أنه بناءً على نتيجة الاختبار الصادرة عن مخبر صحة البذور في مديرية زراعة اللاذقية ونتيجة إعادة التشخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وجد فطر مهماز الشيلم في البذار وتمت مخاطبة مديرية الجمارك لإعادة تصدير الإرسالية.

منال عجيب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency