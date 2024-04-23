مواهب شابة في لقاء أدبي بثقافي درعا

دمشق-سانا

تمحور اللقاء الأدبي الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب في ثقافي درعا لكل من القاصين ماريا الإبراهيم وغفران سليمان وإيمان العلي وسعيد بشتاوي حول قضايا اجتماعية وقومية متنوعة، حيث تعددت مشاركاتهم بين القصيدة الشعرية والقصة القصيرة والخاطرة التي رصدوا من خلالها مشاعر الألم والحب والفراق والشوق الحنين.

الشاعر سعيد بشتاوي (ماجستير لغة العربية) تحدث في قصيدته التي حملت عنوان(إليك أمي) عظمة الأم التي عبر عنها بأعمق المعاني والتعابير التي استحضرها في قصيدته بالوصف والمدح الكامل للأم.

كما مجد بقصيدته الثانية (طوفان الأقصى) التي تطفح بالمشاعر الإنسانية، والعواطف الجياشة معركة الطوفان التي تروي حكاية صمود وعز وكرامة للشعب الفلسطيني.

فيما أعربت ماريا الإبراهيم (اختصاص لغة عربية) في الخاطرة التي سردتها فضل أمها عليها فيما وصلت إليه من علم ومعرفة، فوصفتها بأنها شمس حياتها التي تشرق عليها صباح كل يوم جديد.

وصورت غفران سليمان اختصاص لغة عربية في خاطرتها (شفيع والديه) ألم الفقد وعذاب الفراق لعائلة فقدت طفلها الصغير. واختتمت إيمان العلي الملتقى الثقافي بقصة قصيرة تحمل عنوان (نوافذ حنين) صورت من خلالها رسائل حب وشوق وعتاب ولوم وحنين كتبتها فتاة لحبيبها الذي فارقها وتخلى عنها.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا إبراهيم ياسين أثنى على مواهب المشاركين وبيّن دور المركز الثقافي بدرعا كمؤسسة ثقافية حاضنة في دعم مثل هذه النشاطات ودورها في تحفيز الفئة الشابة على المضي قدماً نحو مواهبه الإبداعية كافة وخاصة الشأن الأدبي بكل أنواعه وتسليط الضوء عليها.

ليلى حسين

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