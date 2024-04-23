عرض مسرحي راقص لاتحاد شبيبة الثورة على خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقام مكتب الأنشطة الفنية في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع فرقة هارموني للمسرح الراقص والفنون اليوم، عرضاً مسرحياً راقصاً على خشبة دار الأسد للثقافة.

ويتناول العرض المسرحي الذي يحمل عنوان (رقصة الحياة) عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تعنى بجيل الشباب وهموهم وقضاياهم، ويشارك في الرقصة 25 راقصاً وممثلاً من مختلف الأعمار.

وأوضح المخرج المسرحي ومهندس الديكور بسام جديد في تصريح لمراسلة سانا أن العرض اليوم كان رغبة في تصدير رسالة للجميع تفيد بحب السوريين لوطنهم وتصديهم من خلال التآزر والتآخي للعديد من المصاعب والمحن التي مرت على سورية، مؤكداً على أن الشعب السوري صاحب هوية وانتماء ومحب لأرضه يفديها بدمائه لتبقى صامدة أبية.

بدوره أضاف الممثل المسرحي الحسن عبد الحميد والذي قدم شخصية آدم في العرض، أن الشخصية تتحدث عن الشاب السوري وأحلامه وطموحاته، بالإضافة لمعاناته إثر الظروف المحيطة، والذي رغم هذه الظروف لم يتخل عن أرضه وبقي متمسكاً بها نحو بر الأمان.

من جهته، أشار رئيس مكتب الأنشطة الفنية بفرع الاتحاد أن الهدف من الفعالية هو غرس قيم المحبة والعطاء والعمل على ترسيخها في نفوس جيل الشباب، لافتاً إلى أن اتحاد شبيبة الثورة هو الحاضنة الأساسية لإنشاء جيل يتمتع بالوعي الكافي لبناء وطن سليم معافى.

ديمة حشمة

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